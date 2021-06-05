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Женская сборная Беларуси по волейболу победой завершает выступление в розыгрыше Золотой Евролиги
05.06.2021 14:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Однако на этот раз пробиться в плей-офф белоруски не смогли. В заключительном поединке группы команда Дениса Матвеева в упорной борьбе победила сборную Чехии 3:2. Лучшим бомбардиром в стане победительниц стала Анна Давысктба, на счету которой 19 очков. В результате в группе С наши девушки заняли третье место и теперь сконцентрируются на подготовке к чемпионату Европы. Отметим, Денис Матвеев дал в Евролиге отдохнуть ряду лидеров сборной.
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Однако на этот раз пробиться в плей-офф белоруски не смогли. В заключительном поединке группы команда Дениса Матвеева в упорной борьбе победила сборную Чехии 3:2....
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