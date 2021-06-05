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Президент НОК: СКА сохраняет гандбольные традиции и воспитывает молодежь
05.06.2021 14:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"В игровых видах спорта, и не только, с вашей команды берут пример", - сказал президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
Гандбольному клубу вручен почетный знак НОК Беларуси "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь".
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"В игровых видах спорта, и не только, с вашей команды берут пример", - сказал президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Гандбольному...
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