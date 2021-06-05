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Президент НОК: СКА сохраняет гандбольные традиции и воспитывает молодежь

05.06.2021 14:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

    "В игровых видах спорта, и не только, с вашей команды берут пример", - сказал  президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

Гандбольному клубу вручен почетный знак НОК Беларуси "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь".

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    "В игровых видах спорта, и не только, с вашей команды берут пример", - сказал  президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Гандбольному...
 
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