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ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ - белорусские экипажи примут участие в 8 заездах
05.06.2021 14:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Пополнить медальную копилку сегодня есть хорошая возможность у сборной Беларуси на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Крупный старт в эти дни принимает Познань. Как минимум в восьми финальных заездах примут участие наши экипажи и еще в одном виде программы - женской байдарке-одиночке на 200 метров.
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Пополнить медальную копилку сегодня есть хорошая возможность у сборной Беларуси на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Крупный старт в эти дни...
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