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ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ - белорусские экипажи примут участие в 8 заездах

05.06.2021 14:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Пополнить медальную копилку сегодня есть хорошая возможность у сборной Беларуси на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Крупный старт в эти дни принимает Познань. Как минимум в восьми финальных заездах примут участие наши экипажи и еще в одном виде программы - женской байдарке-одиночке на 200 метров.

Маргарита Махнева попытается пробиться в финал. Ольга Худенко и Марина Литвинчук готовятся к решающему заезду в байдарке-двойке на 500 метров. Дистанцию вдвое больше преодолеют опытные представители мужской сборной - байдарочник Олег Юреня и каноист Максим Петров. Прямая трансляция из Польши начнется в 12 часов на телеканале "Беларусь 5". Сейчас на счету белорусской команды две медали - золото мужской байдарки-четверки и бронза каноистки Алены Ноздревой.

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Пополнить медальную копилку сегодня есть хорошая возможность у сборной Беларуси на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Крупный старт в эти дни...
 
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