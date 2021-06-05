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Лукашенко рассказал, как маленькими шажками дойти до Олимпа

05.06.2021 15:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. Сегодня проходит мини-олимпийский день, заявил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко на открытии культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" в Орше. 

© Photo : пресс-служба президента РБ
Александр Лукашенко встретился с президентом НОК Виктором Лукашенко

По его словам, на мероприятии слились воедино "и физкультура, и культура, и искусство. Мероприятие походит в Год народного единства, что тоже очень символично".

Организаторы фестиваля ставили перед собой цель показать, как развивается Орша и в чем особенности данного региона, поэтому праздник получился не только спортивным. Накануне прошли семинары, образовательные программы.

"Вытокі" - это то, с чего все начинается, где все зарождалось: и культура, и спорт. Потихоньку, маленькими шажками до Олимпа. То есть это такой мини-олимпийский день в регионе. Мы специально организовали такое мероприятие не в областном центре", - отметил Виктор Лукашенко.

После чего добавил, что при организации спортивного праздника было решено провести его в достаточно большом городе, где таких праздников сейчас горожанам, наверное, не хватает. Таким образом, вносится вклад в развитие регионов.

Президент НОК особо подчеркнул, что Оршу знает с самого детства, проводил достаточно много времени в данном городе и констатировал, что районный центр серьезным образом изменился за прошедшие годы.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивные мероприятия в больших городах по республике призваны внести свой вклад в развитие регионов и продемонстрировать всем собравшимся на них результаты,...
 
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