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Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ по хоккею в Риге

05.06.2021 17:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня ― Sputnik. Хоккеисты сборной Канады обыграли соперников из США в полуфинале чемпионата мира по хоккею и в результате стали первыми финалистами мирового турнира, проходящего в Риге, передает корреспондент Sputnik.

Первый полуфинальный матч завершился победой канадцев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Результативными шайбами отметились Брендон Пирри от сборной Канады на 3-й минуте, Колин Блэквелл от сборной США за 3 минуты до конца первого периода. На 5-й минуте второго периода канадец Эндрю Манджапане снова вывел "кленовые листья" вперед. На старте третьего периода соперники обменялись шайбами - сначала Эндрю Манджапане забросил свою вторую шайбу, а потом форвард американцев Александр Хмелевский вновь сократил разрыв до минимума. В конце встречи американцы пропустили удачный бросок по воротам Джастина Данфорта.

Напомним, ранее сборная России уступила канадцам в овертайме четвертьфинального матча.

Второй финалист турнира определится вечером в субботу в противостоянии сборных Финляндии и Германии. Финальный поединок 84-го мирового чемпионата, а также матч за бронзу пройдут в Риге в воскресенье. Ранее белорусская сборная потерпела неудачу на ЧМ, заняв предпоследнее, 15-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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В первом полуфинале канадцы переиграли американцев и в финальном поединке встретятся на льду с победителем матча Финляндии и Германии.
 
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