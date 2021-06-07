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Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ вернулась с чемпионата Европы с 8 медалями

07.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

8 медалей! Несмотря на все трудности, сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ вернулась с чемпионата Европы из польской Познани с солидным трофеем. "Белорусские спортсмены с честью проходят любые сложности, пусть даже логистического характера, ведь домой пришлось добираться автобусом". Об этом сегодня рассказал главный тренер национальной команды Владимир Шантарович. У белорусов три золота, три серебра и две бронзы. И третье общекомандное место. Шантарович признался, что в современном мире необходимо быть готовым к любым внешним факторам, которые могут повлиять на результат. Но в команде уверен.

На наших гребцов белорусские болельщики смогут посмотреть не только в олимпийском Токио, но и дома. На следующей неделе гребной канал в Заславле примет чемпионат Беларуси.


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8 медалей! Несмотря на все трудности, сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ вернулась с чемпионата Европы из польской Познани с солидным трофеем....
 
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