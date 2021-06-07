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Наставник минского "Динамо" Крейг Вудкрофт будет готовить хоккеистов сборной Беларуси к олимпийской квалификации на Игры в Пекине. Отбор пройдет в конце августа. Напомним, сегодня стало известно, что Михаил Захаров покинул должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею. В "Матчболе" - о других спортивных событиях (видео).