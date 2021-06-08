ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В УЕФА прокомментировали форму сборной Украины на Евро-2020

08.06.2021 18:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ранее показал, как выглядит форма сборной, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы.

Как оказалось, на футболках изображены очертания Украины с Крымом в ее составе. Также там нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". Sputnik обратился с вопросом к пресс-службе УЕФА, не является ли это попыткой смешать спорт и политику.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – ответили в Союзе.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник идею изобразить контуры Крыма на форме российских спортсменов для Евро. "Зачем нам рисовать? У нас все есть", – сказал он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала использование лозунгов на форме сборной Украины попыткой пропаганды из Киева закрепить в общественном сознании и наполнить позитивным смыслом лозунг, который сейчас ассоциируется с преступлениями украинских националистов в годы Второй мировой войны.

Евро-2020 не состоялся в прошлом году, поэтому соревнования пройдут в текущем с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Также соревнования примет  Санкт-Петербург.

На групповом этапе украинский футболисты проведут встречи с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией. Сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Две лучшие сборные из каждой группы напрямую выйдут в 1/8 финала, еще четыре – из числа тех, что займут третьи места.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля, недавно сборная Украины представила свою форму на Евро.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Басков отреагировал на исключение "Юности" из Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by