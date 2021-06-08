В УЕФА прокомментировали форму сборной Украины на Евро-2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ранее показал, как выглядит форма сборной, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы.

Как оказалось, на футболках изображены очертания Украины с Крымом в ее составе. Также там нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". Sputnik обратился с вопросом к пресс-службе УЕФА, не является ли это попыткой смешать спорт и политику.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – ответили в Союзе.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник идею изобразить контуры Крыма на форме российских спортсменов для Евро. "Зачем нам рисовать? У нас все есть", – сказал он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала использование лозунгов на форме сборной Украины попыткой пропаганды из Киева закрепить в общественном сознании и наполнить позитивным смыслом лозунг, который сейчас ассоциируется с преступлениями украинских националистов в годы Второй мировой войны.

Евро-2020 не состоялся в прошлом году, поэтому соревнования пройдут в текущем с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Также соревнования примет Санкт-Петербург.

На групповом этапе украинский футболисты проведут встречи с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией. Сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Две лучшие сборные из каждой группы напрямую выйдут в 1/8 финала, еще четыре – из числа тех, что займут третьи места.

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