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В УЕФА прокомментировали форму сборной Украины на Евро-2020
08.06.2021 18:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ранее показал, как выглядит форма сборной, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы.
Как оказалось, на футболках изображены очертания Украины с Крымом в ее составе. Также там нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". Sputnik обратился с вопросом к пресс-службе УЕФА, не является ли это попыткой смешать спорт и политику.
"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – ответили в Союзе.
Реакция России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник идею изобразить контуры Крыма на форме российских спортсменов для Евро. "Зачем нам рисовать? У нас все есть", – сказал он.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала использование лозунгов на форме сборной Украины попыткой пропаганды из Киева закрепить в общественном сознании и наполнить позитивным смыслом лозунг, который сейчас ассоциируется с преступлениями украинских националистов в годы Второй мировой войны.
Евро-2020 не состоялся в прошлом году, поэтому соревнования пройдут в текущем с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Также соревнования примет Санкт-Петербург.
На групповом этапе украинский футболисты проведут встречи с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией. Сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Две лучшие сборные из каждой группы напрямую выйдут в 1/8 финала, еще четыре – из числа тех, что займут третьи места.
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Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля, недавно сборная Украины представила свою форму на Евро.
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