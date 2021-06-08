Источник материала: БT

Воспитанник футбольного клуба "Минск" и полузащитник главной команды "горожан" Кирилл Зимнович близок к переходу в московский "Локомотив", передают наши российские коллеги с федерального спортивного телеканала. В этом сезоне 18-летний Зинович стал игроком стартового состава "Минска". В чемпионате Беларуси он провел 11 матчей в основном составе, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.





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