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Т. Зиданшек из Словении пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису
08.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сенсация на "Ролан Гаррос". Тамара Зиданшек из Словении пробилась в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в 1/4 финала 35-ю ракетку мира Паулу Бадосу Хиберт, 7-5, 4-6, 8-6. Примечательно, что позиция Зиданшек в рейтинге АТР всего лишь 85-я. В мужской сетке сегодня суперчетвертьфинал - Стефанос Циципас встретится с Даниилом Медведевым.
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Сенсация на "Ролан Гаррос". Тамара Зиданшек из Словении пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в 1/4 финала 35-ю ракетку мира Паулу...
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