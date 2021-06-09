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Вудкрофт: я очень горд, что возглавил национальную команду Беларуси по хоккею
09.06.2021 10:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Канадский тренер Крэйг Вудкрофт сказал, что восхищен и очень горд возможностью возглавить национальную команду Беларуси по хоккею.
"Конечно, это большой вызов, но я готов засучить рукава и усердно работать для того, чтобы подготовить сборную к предстоящей Олимпийской квалификации в конце августа", – приводит слова тренера hockey.by.
Об игре белорусов на чемпионате мира в Риге Вудкрофт отозвался сдержанно, подчеркнув, что в составе сборной появляются молодые игроки, которые в скором времени будут вести команду за собой.
"Независимо от
По его мнению, "нужно вынести позитив из этого опыта, чтобы дальше продолжать учиться, развиваться и побеждать вместе на другом большом турнире, который нас ждет в конце августа".
Вудкрофт признался, что на турнире из белорусов никто его сильно не удивил, потому что со всеми игроками был знаком раньше. Тем не менее тренер выделил
Также наставник отметил игру Алексея Протаса, Владислава Еременко, Алексея Колосова и Дэнни Тэйлора.
По оценке Вудкрофта, сейчас команде нужно отдохнуть, причем не только физически, но и морально. После чего главком собирается пообщаться с лидерами сборной, чтобы услышать из первых уст оценку выступления на ЧМ, а также предложения по улучшению игры.
Вудкрофт рассказал, что вместе с тренерским штабом уже начал работать над организацией тренировочного процесса перед олимпийским турниром.
Олимпийская квалификация
Из-за пандемии финальные турниры олимпийской квалификации были перенесены с 2020-го на 2021-й год.
За единственную путевку на Олимпийские игры 2022 года сборная Беларуси поспорит с командами Словакии, Австрии и Польши. Матчи турнира пройдут в Братиславе с 26 по 29 августа нынешнего года.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях по хоккею с шайбой среди мужчин примут 12 команд. Из них восемь уже квалифицировались по рейтингу ИИХФ-2019, который был составлен по итогам чемпионата мира - 2019. Сборная Китая будет участвовать в Играх на правах страны-хозяйки. Остальные три сборные определятся по итогам квалификационных турниров в Словакии, Латвии и Норвегии.
Новый главный тренер сборной Беларуси
Крэйг Вудкрофт возглавил белорусскую сборную после
Канадский специалист уже работал в штабе сборной Беларуси. Он помогал Дэйву Льюису на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018.
В сезоне-2017/2018 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера – 2017 и бронзу Олимпиады-2018.
Как отмечают специалисты, Крэйг – тренер жесткий и требовательный, сторонник неукоснительной дисциплины, но одновременно с этим обладающий неплохим чувством юмора.
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Канадский специалист оценил итоги выступления белорусов на чемпионате мира в Риге и рассказал о ближайших планах.
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