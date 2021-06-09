Вудкрофт: я очень горд, что возглавил национальную команду Беларуси по хоккею

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Канадский тренер Крэйг Вудкрофт сказал, что восхищен и очень горд возможностью возглавить национальную команду Беларуси по хоккею.

"Конечно, это большой вызов, но я готов засучить рукава и усердно работать для того, чтобы подготовить сборную к предстоящей Олимпийской квалификации в конце августа", – приводит слова тренера hockey.by.

Об игре белорусов на чемпионате мира в Риге Вудкрофт отозвался сдержанно, подчеркнув, что в составе сборной появляются молодые игроки, которые в скором времени будут вести команду за собой.

"Независимо от результата , прошедший чемпионат мира станет бесценным опытом для молодых игроков, для дебютантов сборной", – сказал Вудкрофт.

По его мнению, "нужно вынести позитив из этого опыта, чтобы дальше продолжать учиться, развиваться и побеждать вместе на другом большом турнире, который нас ждет в конце августа".

Вудкрофт признался, что на турнире из белорусов никто его сильно не удивил, потому что со всеми игроками был знаком раньше. Тем не менее тренер выделил Егора Шаранговича , который, по мнению Крэйга, "имеет навык изменить игру в один момент, он продолжает прогрессировать. Егор также комфортно чувствует себя в качестве лидера команды".

Также наставник отметил игру Алексея Протаса, Владислава Еременко, Алексея Колосова и Дэнни Тэйлора.

По оценке Вудкрофта, сейчас команде нужно отдохнуть, причем не только физически, но и морально. После чего главком собирается пообщаться с лидерами сборной, чтобы услышать из первых уст оценку выступления на ЧМ, а также предложения по улучшению игры.

Вудкрофт рассказал, что вместе с тренерским штабом уже начал работать над организацией тренировочного процесса перед олимпийским турниром.

Олимпийская квалификация

Из-за пандемии финальные турниры олимпийской квалификации были перенесены с 2020-го на 2021-й год.

За единственную путевку на Олимпийские игры 2022 года сборная Беларуси поспорит с командами Словакии, Австрии и Польши. Матчи турнира пройдут в Братиславе с 26 по 29 августа нынешнего года.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях по хоккею с шайбой среди мужчин примут 12 команд. Из них восемь уже квалифицировались по рейтингу ИИХФ-2019, который был составлен по итогам чемпионата мира - 2019. Сборная Китая будет участвовать в Играх на правах страны-хозяйки. Остальные три сборные определятся по итогам квалификационных турниров в Словакии, Латвии и Норвегии.

Новый главный тренер сборной Беларуси

Крэйг Вудкрофт возглавил белорусскую сборную после отставки с поста главного тренера Михаила Захарова.

Канадский специалист уже работал в штабе сборной Беларуси. Он помогал Дэйву Льюису на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018.

В сезоне-2017/2018 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера – 2017 и бронзу Олимпиады-2018.

Как отмечают специалисты, Крэйг – тренер жесткий и требовательный, сторонник неукоснительной дисциплины, но одновременно с этим обладающий неплохим чувством юмора.

Читайте также: