Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил футбольный клуб "Лацио", сообщается на официальном сайте римской команды.

Симоне Индзаги, который возглавлял "Лацио" последние пять лет, в июне занял должность главного тренера миланского "Интера".

После ухода Индзаги СМИ писали, что руководство римского клуба предложило Сарри контракт до 2023 года с возможностью продления на один сезон. Последним местом работы специалиста был туринский "Ювентус", откуда он ушел в августе прошлого года.

Сегодня "Лацио" подтвердил назначение 62-летнего Сарри.

Сарри, начавший тренерскую карьеру в 1990 году, возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год, после провел сезон в "Челси" и выиграл с "синими" Лигу Европы, после - "Ювентус", с которым стал чемпионом Италии сезона-2019/20. Минувший сезон специалист пропустил.