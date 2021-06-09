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Маурицио Сарри назначен главным тренером "Лацио"

09.06.2021 18:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил футбольный клуб "Лацио", сообщается на официальном сайте римской команды.

Симоне Индзаги, который возглавлял "Лацио" последние пять лет, в июне занял должность главного тренера миланского "Интера".

© REUTERS / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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После ухода Индзаги СМИ писали, что руководство римского клуба предложило Сарри контракт до 2023 года с возможностью продления на один сезон. Последним местом работы специалиста был туринский "Ювентус", откуда он ушел в августе прошлого года.

Сегодня "Лацио" подтвердил назначение 62-летнего Сарри.

Сарри, начавший тренерскую карьеру в 1990 году, возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год, после провел сезон в "Челси" и выиграл с "синими" Лигу Европы, после - "Ювентус", с которым стал чемпионом Италии сезона-2019/20. Минувший сезон специалист пропустил.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации СМИ, контракт с 62-летним специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.
 
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