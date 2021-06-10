Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, к таковым относится и белорусская сборная, что после конфузливого и гротескного провала на чемпионате мира в Риге сменила наставника.

Шансы есть!

Процитировав для Михаила Захарова незабвенную строку болельщика Байрона – "Прощай, и если, навсегда, то навсегда прощай!" - исполком ФХРБ доверил подготовку первой команды Синеокой страны к олимпийскому турниру канадскому наставнику минского "Динамо" Крэйгу Вудкрофту.

Еще раз отдам Мистеру должное за гражданское мужество: выпавшее из рук коллеги знамя, он подхватил без колебаний, только поблагодарив за оказанное доверие. Такая модель поведения произвела выгодное впечатление. Симпатичный дядя этот Вудкрофт! Для него спорт вне политики, как это и должно быть в идеале.

Разумеется, подготовка сборной будет осуществляться без отрыва от "основного производства", что автоматически означает следующее: тренировочные лагеря "зубров" и сборной объединяются! Весь штат ассистентов окажется у Мистера под рукой, что тоже весьма разумно.

Но есть ли у нас реальные шансы реабилитироваться в августе? Все-таки соперниками сборной Беларуси в споре за единственную путевку в Пекин выступят национальные дружины Словакии и Великобритании (они нанесли нам в Риге самые болезненные фиаско!). Да и австрийская сборная не лыком шита! Она совершенно точно предстанет на исходе лета в гораздо более боеспособном состоянии, чем это было в день апрельского спарринга в Будапеште. Кроме того, нельзя упускать из вида, что турнир пройдет на площадке главного фаворита квартета – в Словакии.

Так вот, как по мне, то шансы распределяются следующим образом: Беларусь – 37,5 процентов, Словакия – 32,5, Великобритания и Австрия – по 15. Во-первых, я утверждаю, что в городе, из которого некогда бежал, наделав долгов, болельщик и композитор Рихард Вагнер (речь о Риге), потенциал нашей команды не был раскрыт и вполовину. Во-вторых, при хорошей подготовке – физической, ментальной и тактической, версия белорусской сборной от Вудкрофта может ошеломить оппонентов.

В-третьих, со стороны словаков реальна недооценка, хотя сами они ничего такого выдающегося на чемпионате мира не продемонстрировали. В плей-офф так особенно – безропотное, грустное поражение от США. В-четвертых, и на словаков, и на бриттов у белорусских хоккеистов вырос персональный "зуб", а этот существенный фактор для любой формы человеческого оппонирования. Кстати, именно он – фактор, привел к появлению десятичных долей: именно 37,5 на 32,5 в пользу Беларуси, а не 37 на 33.

Наконец, в-пятых, в конце лета европейские команды играть не привыкли. Тогда, как в Советском Союзе августовские турниры являлись самой обычной практикой. Жива традиция и в Беларуси. "Финал 4-х" Кубка Салея – три победителя групповых турниров плюс минское "Динамо", состоится 14 и 15 августа. Потенциально это отличная проверка для многих сборников перед олимпийским вызовом.

Радует и настрой Вудкрофта. Мистер сразу, не растекаясь мыслью по древу, заговорил делово и умно. Даже стороннему наблюдателю очевидно, сколь канадцу не терпится погрузиться в работу. Выделю несколько нюансов.

Прежде всего, обратите внимание на желание Вудкрофта сразу после отпуска игроков проконсультироваться с ведущими исполнителями: "Следующим шагом для меня станет общение с лидерами команды, чтобы получить от них оценку выступления сборной на чемпионате мира, послушать их мысли о том, как выровнять и гармонизировать состав. Что получилось, а что нет – хочу услышать от самих ребят". Как писал болельщик и гештальт-терапевт Евгений Медреш: "Не бывает неправильных людей – бывают неправильные дистанции между людьми".

Поэтому налаживание прямого канала общения не только рациональный шаг способствующий увеличению охвата познания, но и педагогический прием, который для многих тренеров невозможен, ибо претит их восприятию властных полномочий. Ради эксперимента спроецируйте ситуацию на себя, и честно ответьте: на месте Вудкрофта поступили бы так же? Мой личный ответ – нет. Поэтому я еще больше уважаю Мистера за нетривиальный, на мой взгляд, посыл.

И, разумеется, заслуживает быть отмеченной профессиональная этика канадца. Ни одного дурного слова, ни единого ернического замечания в адрес предшественника, завалившего дело в Риге! А ведь Захаров по ходу чемпионата мира постоянно провоцировал коллег из "Динамо" ввязаться в словесную свару. Впрочем, в лагере "зубров" нашелся-таки спикер не попустительствовавший ММЗ.

О тренерской чуйке

Речь, понятное дело, идет о генеральном менеджере "Динамо" Андрее Парфимовиче, чью отповедь, как мнение единомышленника, я цитировал в одной из прежних хоккейных колонок. Выступил он и после понедельничного исполкома, прокомментировав факт назначения Вудкрофта в сборную.

Причем я опять готов солидаризироваться с посылками Парфимовича за исключением… финальной. Итак, рассуждая о необходимости доверять молодым хоккеистам, генеральный менеджер "зубров" сказал: "Это комплексный и сложный вопрос. Первый шаг – приглашение ребят. И ты в тренировочном процессе, в контрольных играх будешь представлять их уровень. Конечно, в официальном матче будет совсем другой уровень стресса, но путем анализа будет решаться, достойны они играть, или нет".

Пока никаких возражений – мы союзники. Но вот он – финальный вывод: "Всегда нужно давать дорогу молодым. Если молодой игрок не уступает возрастному, то у него преимущество. Такому принципу следуют все сборные".

Решительно не согласен! Категоричность не приемлема! Что, значит, имеет преимущество? Зачем нужны оранжерейные преференции? Разве не предупреждал болельщик Булгаков об их потенциальном вреде: "Если на эти нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют! А это бывает с ананасами! Ой-ой-ой, как бывает!"

Но, что же делать, если молодой не уступает возрастному, а возрастной не превосходит молодого? Довериться тренерской чуйке! Здесь, как раз и сказывается мастерство наставника. Если чуйка есть и она правильная, то выбор делается удачным. А только удачливый рулевой способен добиться успехов. Так, что при "равенстве" слово за Вудкрофтом. А уж он пусть выбирает, возможно, склоняясь в пользу аксакала.

Потерянная "Юность"

Белорусскому хоккею сейчас непросто. Стыдно после чемпионата мира в "одной соседней стране", тревожно перед олимпийской квалификацией, а тут еще исключение "Юности" из Лиги чемпионов . Конечно, этот турнирчик – так себе турнир. Авторитетным не стал, да и в ближайшие лет двести не станет. Но все равно обидно, что прав болельщик Марк Твен: "Ложь обойдет полсвета прежде, чем правда успеет надеть ботинки".

Мой довод прост. Если учредители Лиги, чем-то озаботились, то надо было предложить "Юности" компромиссный вариант, проведения домашних матчей на нейтральной площадке. Например, в Москве. Но даже этого не сделали, что говорит о заказе и его реализации.

Но, о, хоккейные боги! Иметь нынче дело с закоснелыми, зажравшимися хоккейными функционерами – себе дороже. Уж очень они далеки от ледовой игры. Судите сами. Только сейчас "великие умы", наконец-то, решились привести правила к единому знаменателю, что надо было сделать еще пару лет назад. А обратили внимание на символическую сборную чемпионата мира-2021 и личные награды, розданные в Риге?

В пятерку полевых игроков попали два немца и один британец, что убедительно сказало об уровне хоккея явленного на чемпионате. Но есть еще одна веселуха. Лучшим голкипером признан американец Петерсен, а форвардом словак Цегларик. Оба в символической сборной отсутствуют. Парадокс! Конечно, у каждых "выборщиков" свой вкус и цвет. Но, по-моему, это тот случай, когда про "вкус и цвет" говорить не приходится в принципе.