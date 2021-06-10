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УЕФА требует от Украины убрать с формы на Евро-2020 политические надписи и элементы
10.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Новость последнего часа. УЕФА требует от Украины не политизировать спорт и убрать со своей формы, в которой предстоит выступать на перенесенном на этот год Евро-2020, все надписи и элементы с ярко выраженным политическим оттенком. На этой неделе состоялась презентация игровых комплектов, где содержатся не только национальная украинская символика, но и ряд слоганов. УЕФА провел расследование по просьбе Российского футбольного союза. Судя по всему, кому-то придется оперативно браться за пошивку новой формы. А времени на это все меньше. Евро-2020 стартует уже завтра.
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Новость последнего часа. УЕФА требует от Украины не политизировать спорт и убрать со своей формы, в которой предстоит выступать на перенесенном на этот год ...
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