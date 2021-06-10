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Футболист Андрей Климович покинет футбольный клуб "Оренбург"
10.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Белорусский вратарь Андрей Климович не станет продлевать контракт с футбольным клубом "Оренбург", о чем сообщают наши российские коллеги с федерального телеканала. В минувшем сезоне голкипер провел 35 матчей, пропустил 26 мячей. При этом 16 поединков Климович отстоял на ноль.
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Белорусский вратарь Андрей Климович не станет продлевать контракт с футбольным клубом "Оренбург", о чем сообщают наши российские коллеги с федерального...
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