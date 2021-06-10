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Хоккейный клуб "Нью-Йорк Айлендерс" вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли
10.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Нью-Йорк Айлендерс" вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли, обыграв в шестом матче серии второго раунда Бостон Брюинз. Победы над медведями островитяне добились со счетом 6:2, и она позволила довести результат противостояния до цифр 4:2. В полуфинале "Айлендерс" встретятся с действующим обладателем трофея - "Тампа-Бэй".
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"Нью-Йорк Айлендерс" вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли, обыграв в шестом матче серии второго раунда Бостон Брюинз. Победы над медведями островитяне добились...
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