|
Джокович сыграет с Надалем в полуфинале теннисного турнира "Ролан Гаррос"
10.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Новак Джокович - Рафаэль Надаль - суперафиша полуфинала "Ролан Гаррос" в 2021-м году. Накануне серб победил итальянца Матто Берреттини в четырех партиях и вышел в 1/2 финала. Счет по партиям 6:3, 6:2, 6:7, 7:5. Джокович сыграет с королем грунта Надалем, который ранее был сильнее аргентинца Диего Шварцмана. 6:3, 4:6. 6:4. 6:0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новак Джокович - Рафаэль Надаль - суперафиша полуфинала "Ролан Гаррос" в 2021-м году. Накануне серб победил итальянца Матто Берреттини в четырех партиях и вышел в 1/2...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)