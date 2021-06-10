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Джокович сыграет с Надалем в полуфинале теннисного турнира "Ролан Гаррос"

10.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Новак Джокович - Рафаэль Надаль - суперафиша полуфинала "Ролан Гаррос" в 2021-м году. Накануне серб победил итальянца Матто Берреттини в четырех партиях и вышел в 1/2 финала. Счет по партиям  6:3, 6:2, 6:7, 7:5. Джокович сыграет с королем грунта Надалем, который ранее был сильнее аргентинца Диего Шварцмана. 6:3, 4:6. 6:4. 6:0.


 
 
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Новак Джокович - Рафаэль Надаль - суперафиша полуфинала "Ролан Гаррос" в 2021-м году. Накануне серб победил итальянца Матто Берреттини в четырех партиях и вышел в 1/2...
 
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