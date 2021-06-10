ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минск привезли Кубок Гагарина

10.06.2021 16:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина – привезли в Минск, передает корреспондент Sputnik.

В четверг Кубок ненадолго был выставлен на трех столичных аренах. С 10:00 и до 12:00 – на "Чижовка-Арене", с 12:30 до 14:00 его можно было увидеть на Крытом катке в парке Горького, а с 14:30 до 16:00 – во Дворце спорта.

Кубок в Минск привез белорусский форвард Андрей Стась, выступавший за "Авангард" в прошлом сезоне, когда омский клуб впервые в истории стал чемпионом. На трофее появились имена четырех белорусов – помимо Стася это защитник Кирилл Готовец, нападающий Никита Комаров и ассистент генерального менеджера Юрий Кузьменков.

Минское "Динамо" и Кубок Гагарина

В минувшей мезоне "зубры" в серии до четырех побед в 1/8 финала Кубка Гагарина уступили питерским "армейцам" со счетом 4:1. Таким образом, "динамовцы", вышедшие в плей-офф турнира впервые с сезона-2016/17, распрощались с мечтами о трофее.

Последний раз кубок Гагарина посещал белорусскую столицу в июле 2019-го года. Тогда его привез в Минск воспитанник столичного хоккейного клуба "Юность" Павел Карнаухов, выступавший за чемпиона сезона-2018/2019 московский ЦСКА.

Кубок выставляли в фойе ледовой арены, которая является домашней площадкой "Юности", в парке Горького. Сфотографироваться с главным трофеем КХЛ приходили как юные хоккеисты, так и опытные болельщики.

Помимо фото с Кубком Гагарина у пришедших была возможность сделать селфи с Карнауховым и получить автограф нападающего ЦСКА.

До 2019-го Кубок Гагарина привозили в Минск в январе 2016 года.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Кубке выгравированы имена четырех белорусов – защитника Кирилла Готовца, а также нападающих Никиты Комарова, Андрея Стася и ассистента генерального менеджера...
 
Новости дня
Новости спорта
 
УЕФА требует от Украины убрать с формы на Евро-2020 политические надписи и элементы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by