В Минск привезли Кубок Гагарина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина – привезли в Минск, передает корреспондент Sputnik.

В четверг Кубок ненадолго был выставлен на трех столичных аренах. С 10:00 и до 12:00 – на "Чижовка-Арене", с 12:30 до 14:00 его можно было увидеть на Крытом катке в парке Горького, а с 14:30 до 16:00 – во Дворце спорта.

Кубок в Минск привез белорусский форвард Андрей Стась, выступавший за "Авангард" в прошлом сезоне, когда омский клуб впервые в истории стал чемпионом. На трофее появились имена четырех белорусов – помимо Стася это защитник Кирилл Готовец, нападающий Никита Комаров и ассистент генерального менеджера Юрий Кузьменков.

Минское "Динамо" и Кубок Гагарина

В минувшей мезоне "зубры" в серии до четырех побед в 1/8 финала Кубка Гагарина уступили питерским "армейцам" со счетом 4:1. Таким образом, "динамовцы", вышедшие в плей-офф турнира впервые с сезона-2016/17, распрощались с мечтами о трофее.

Последний раз кубок Гагарина посещал белорусскую столицу в июле 2019-го года. Тогда его привез в Минск воспитанник столичного хоккейного клуба "Юность" Павел Карнаухов, выступавший за чемпиона сезона-2018/2019 московский ЦСКА.

Кубок выставляли в фойе ледовой арены, которая является домашней площадкой "Юности", в парке Горького. Сфотографироваться с главным трофеем КХЛ приходили как юные хоккеисты, так и опытные болельщики.

Помимо фото с Кубком Гагарина у пришедших была возможность сделать селфи с Карнауховым и получить автограф нападающего ЦСКА.

До 2019-го Кубок Гагарина привозили в Минск в январе 2016 года.

Читайте также: