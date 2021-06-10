Праздник к нам приходит. Превью Евро-2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

24 лучших команды старого света, 11 стадионов и городов Европы от Баку до Глазго. 51 интригующий поединок и внимание миллионов болельщиков – вот краткое описание предстоящего Евро-2020 в цифрах. Ниже – более детальный анализ с разбивкой по группам.

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Чемпионат Европы откроется как раз поединком в квартете А. В первом матче сойдутся Италия и Турция. В кои-то веки у "Скуадры Адзурры" не должно возникнуть проблем с выходом из групповой стадии. Вообще итальянцы везут на Евро, возможно, самый сильный состав с "золотого" чемпионата мира 15-летней давности. В команде мощная атакующая линия, идеальный сплав опыта и молодости, отличное взаимопонимание с тренерским штабом. Роберто Манчини доказал свою профпригодность, выдав рекордную для сборной серию игр без поражений.

На статус главных звезд могут претендовать нападающий Федерико Кьеза ("Ювентус") и опорник Николо Барелла ("Интер"). Для обоих этот турнир будет дебютным в статусе лидеров команды. Многое также будет зависеть от уверенности 21-летнего голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, оказавшегося в подвешенном состоянии накануне турнира после ухода из "Милана".

Остальные команды для нейтральных болельщиков представляют меньший интерес. У валлийцев есть суперзвезда Гарет Бейл ("Реал"), но при этом костяк команды выступает в Д2 и Д3 английской футбольной пирамиды, и шансы этой команды на новый подвиг практически нулевые. Турция традиционно везет на турнир крепкий состав, способный дать бой и выйти в плей-офф, но на большее вряд ли сможет претендовать. Швейцария смотрится здорово, команда заняла первое место в своей отборочной группе и может преподнести сюрприз. Тем не менее, в квартете А есть один очевидный фаворит, и три команды, которые разыграют оставшиеся две или одну путевку в 1/8 финала.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Многие эксперты именно Бельгию считают одним из главных претендентов на победу. Да и букмекеры с таким мнением в целом согласны. Их коэффициенты ставят Бельгию вровень с Францией и выше всех остальных конкурентов. Роберто Мартинес проводит вместе со сборной уже пятый год, именно его можно считать отцом-основателем этой команды, умело вплетшим всех самых ярких представителей "золотого" поколения бельгийского футбола в основной состав.

Сейчас эти ребята находятся на пике своего физического и технического мастерства, а некоторые уже заходят на убывающую траекторию, как, к примеру, Эден Азар ("Реал"). Так что нынешний Евро – едва ли не последний шанс выиграть континентальный трофей для уникального подбора футболистов. В центре проекта наверняка будут фигуры Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Ромелу Лукаку ("Интер"). Если у Бельгии получится реализовать свой потенциал, то победа никуда не денется, настолько хороша эта команда.

Отдельно поговорим и о сборной России. Несмотря на довольно высокий средний возраст (27,9 лет), в команде Станислава Черчесова хватает дебютантов топ-турниров. 15 футболистов из заявки никогда прежде на Евро или "мире" не выступали. Зато вечный Юрий Жирков ("Зенит") помнит еще легендарную победу над Нидерландами в 1/4 финала 2008 года. Славные были времена.

Сейчас же потолком для россиян кажется выход в плей-офф, и то, если получится совладать с мощной Данией. Лидер нападения Артем Дзюба ("Зенит") просто разрывает в российской Премьер-лиге, однако перенесется ли столь мощный перфоманс и на международный уровень? Партнеры полушутя называют Дзюбу "нашим Лукаку". Сравнение весьма лестное. Еще одна проблема – главные звезды Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта") на двоих будут делить одну позицию в стартовом составе. Увы, сложно представить себе тактическую схему, при которой эти игроки ужились бы на футбольном поле вместе.

Датчане не проиграли ни одного поединка в отборе, сборная держит за пазухой супероружие в виде Кристиана Эриксена ("Интер") и точно собирается в раунд на выбывание. Финляндия наверняка запомнится перфомансом своих болельщиков в Санкт-Петербурге, где пройдет матч против России. На улицах северной столицы в этот летний вечер наверняка будет весело.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Зрители дождались возвращения на топ-турнир "оранжевой" команды. В это сложно поверить, но Нидерланды отсутствовали на уровне финальных соревнований с ЧМ-2014. Годы лихолетья завершились с приходом Рональда Кумана. Он восстановил разрушенные связи, придал футболистам уверенность в своих силах. Команда заиграла в узнаваемом атакующем стиле, наконец прервав полосу неудач.

Однако именно голландцы больше всего потеряли от переноса турнира на год позже. Дело в том, что Куман получил приглашение из "Барселоны" и сборную покинул. Пришедший Франк Де Бур пока не убедил в правильности своего назначения. К тому же "оранжевые" не досчитаются своей главной звезды – защитника Вирджила Ван Дейка ("Ливерпуль"), который пропускает турнир из-за травмы. У команды несыгранная линия защиты, есть проблемы с нападающими. Тем не менее, общий уровень ростера автоматически делает Нидерланды одним из фаворитов. Френки Де Йонг ("Барселона") и Мемфис Депай ("Лион") подтверждают.

Украина подходит к чемпионату Европы с качественным подбором игроков и гибкой тактикой. Главный тренер команды Андрей Шевченко не стесняется делегировать полномочия своим ассистентам (среди них легендарный Мауро Тасотти) и продвигает идею адаптивной сборной. В зависимости от соперника украинцы могут действовать и в четыре, и в три защитника, играть как в короткий пас, так и в дальние забросы.

Главные звезды нам хорошо знакомы: лучший ассистент сезона в Серии А Руслан Малиновский ("Аталанта") и финалист Лиги Чемпионов Александр Зинченко ("Манчестер Сити"). Открытием турнира для европейской публики может стать полузащитник Виктор Цыганков ("Динамо Киев"), которого внутри страны уже давно называют следующим "женихом на выданье". Бывший футболист сборной Максим Калиниченко считает, что Украина-2021 способна добиться большего, чем его поколение, которое 15 лет назад сыграло в четвертьфинале чемпионата мира.

Помешать может Австрия. Команда не блещет звездами, но собрана сплошь из крепких середняков немецкой Бундеслиги, что само по себе уже является гарантией качества. Плюс вкрапления таких талантов, как Давид Алаба ("Бавария") и Марко Арнаутович ("Шанхай"), добавляют болельщикам оптимизма. Где-то неподалеку и Северная Македония с вечным Гораном Пандевым в составе. Форвард настолько несменяем, что выступает в одной команде с игроком собственного клуба "Академия Пандев" Марьяном Радеским. Бывает же такое!

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

В списке самых высокооплачиваемых тренеров нынешнего евро Гарет Саутгейт уступает только немцу Леву и французу Дешаму. Наставник сборной Англии зарабатывает три миллиона евро в год и работает с самым талантливым поколением английских футболистов последних десятилетий. Несмотря на это, успехов у специалиста немного, некоторые болельщики уже сейчас называют его едва ли не главной проблемой команды.

Мы не будем столь критичны по отношению к Саутгейту, тем более, что у него в распоряжении есть шикарный жилет. Но, к сожалению, не будет Трента Арнольда ("Ливерпуль"). Важный исполнитель получил травму прямо накануне турнира и вынужден его пропустить. Тем не менее, ростер англичан впечатляет. Во всех линиях и на всех без исключения позициях есть исполнители высочайшего уровня, исключение составляет разве что место голкипера. Тем не менее, условный рейтинг "дороговизны" состава Англия выигрывает с завидным преимуществом. Осталось только совладать с этим богатством и не наломать дров в процессе подготовки.

Хорватская команда отличается шикарной троицей полузащитников Брозович ("Интер") – Модрич ("Реал") – Ковачич ("Челси"). Если "шашечным" удастся выстроить игру таким образом, чтобы больше контролировать мяч в центре поля, то результат обязательно будет положительным. Однако и минусов хватает, лидеры не молодеют, команду покинули Манджукич ("Милан") и Ракитич ("Севилья"), да и в целом комплексе показателей хорваты уступают себе образца ЧМ-2018.

Шотландия едет на большой турнир впервые за 23 года, и это само по себе является прекрасным достижением. Они играют в классический британский футбол. Жесткий, напористый, прямолинейный. Команда мало атакует, предпочитая действовать от защиты. За выход из группы кельты поборются с Чехией, костяк которой составляют игроки пражской "Славии". Уже несколько лет подряд эта команда славно шумит в Европе и явно выступает уровнем выше своих ресурсов. Возможно, и у "националки" получится то же самое.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Еще одна группа с очевидным фаворитом и тройкой "остальных". Испания далека от легендарной команды Висенте Дель Боске. В составе нет полузащитников, способных продвигать мяч хотя бы вполовину так же эффективно, как это делали Хави и Иньеста. Тем не менее, "Фурия роха" обязана занимать первое место в квартете Е. Испанский стиль останется неизменным. Луис Энрике отцепил от состава всех претендентов из мадридского "Реала" и явно собирается последовать принципам игры через владение мячом, которые получили короткое и звучное прозвище "тики-така".

Помочь испанцам добиться успеха могут домашние декорации. Все поединки группового этапа сборная проведет в Севилье, на небольшом стадионе, больше известном как место проведения матчей теннисного Кубка Дэвиса.

Сборная Польши ожидаемо рассчитывает на своего "супермена" Роберта Левандовского ("Бавария"). Обладатель "Золотой бутсы-20/21" в качестве оруженосцев собрал Аркадиуша Милика ("Марсель") и Гжегожа Крыховяка ("Локомотив"). Ворота защищает Войцех Щенсны ("Ювентус"). В целом – очень и очень крепкая команда, явный второй номер в группе. Перспективы Польши можно было оценить еще выше, если бы не странная тренерская рокировка прошедшей зимой. Вместо Ежи Бжечека, который и вывел команду на Евро, федерация зачем-то назначила Пауло Соузу, никогда не добивавшегося громких успехов в качестве наставника.

Отдельно предлагаем проследить за самым молодым игроком предстоящего турнира: Кацперу Козловскому ("Погонь") только-только исполнилось 17 лет, к тому же совсем недавно он восстановился от тяжелой травмы. Если парень проявит себя на Евро, то его стоимость с нынешних пяти миллионов евро может взлететь до небес.

Две другие команды едут на чемпионат в статусе андердогов. Швеции придется обойтись без непревзойденного Златана Ибрагимовича ("Милан"), и это огромная потеря для "желто-синих". Тем не менее, звезда есть и в этой команде: речь о центральном защитнике Викторе Линделефе ("Манчестер Юнайтед"). Его надежность может помочь команде в борьбе за плей-офф. Что до словаков, это скромная, работящая команда с молодым тренером, без ярких футболистов, но с огромным желанием доказать свое право на место под евросолнцем. Впрочем, борьба за 3-е место в группе – их потолок.

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

На сладкое для болельщиков его величество случай оставил "группу смерти". Сразу три претендента на чемпионский титул сойдутся лицом к лицу на групповом этапе. Про несчастную команду Венгрии при таких раскладах можно просто забыть. Вряд ли команда мадьяров способна разжиться хотя бы одним баллом.

Франция начинает турнир в статусе действующих чемпионов мира. Команда Дидье Дешама обладает выдающимся набором игроков и примерной тактической выучкой. Французы в последние годы не блещут сверхрезультативной игрой, не доминируют в решающих матчах, однако постоянно оказываются чуть слаженнее и увереннее оппонентов. Главный тренер не особенно склонен к экспериментам, и в целом придерживается той же игровой модели, которую избрал по приходу в сборную. При этом новые игроки успешно заменяют внутри системы ушедших футболистов. Наглядный пример: размен Матюиди ("Майами") на Рабьо ("Ювентус").

В этот раз Дешам пошел на риск и все-таки вызвал в сборную Карима Бензема ("Реал"). Форвард – фигура неординарная. С одной стороны, выдающийся футболист, который точно добавит вариативности и остроты атаке. С другой – неоднозначная личность со скандальной биографией, которая может нарушить хрупкий баланс внутри коллектива. Как Карим сыграется с великолепными партнерами по нападению Гризманном ("Барселона") и Мбаппе (ПСЖ), покажут уже первые матчи на турнире.

Португальцы, ведомые Криштиану Роналду, пять лет назад сделали то, что так и не удалось сделать поколению Эйсебио. Они выиграли чемпионат Европы, и на целых пять лет обеспечили себе звание чемпионов без приставки "экс". Сегодня Португалия готовится к битве за трофей. И все понимают, что битва будет проиграна. Криштиану ("Ювентус") не молодеет и все реже способен в одиночку решать исход матчей. Бруну Фернандеш провел магический сезон в "Манчестер Юнайтед", но износостойкость его организма находится под большим вопросом. Такие нагрузки не сказаться не могут. Жоау Фелиш ("Атлетико") был бы самым богатым человеком на земле, если пересчитать на деньги количество выданных ему авансов. Может быть, именно его выступление и станет решающим элементом конструкции.

Немецкие любители футбола с начала века не ждали большого турнира с такой тревогой. Йоги Лев этим летом заканчивает 15-летнюю работу со сборной Германии, но дембельский аккорд может оказаться смазанным. В команде есть нерешенные проблемы. Тренер остановил перестройку и омоложение сборной на полпути, вернув в состав Матса Хуммельса ("Боруссия") и Томаса Мюллера ("Бавария"). Кажется, от формы последнего будет многое зависеть. Мюллер в последние полтора года выдает лучший отрезок в карьере. Он защищается и атакует, действует в центре и на фланге, подает в штрафную и отдает на ход, бьет по воротам из любого положения и блестяще вступает в единоборства.

Беда немцев не в ветеранах, а в отсутствии ясной стратегии. Никто не может предугадать, как именно будет играть команда. Германия утратила фирменный стиль прошлого десятилетия, а перманентный поиск тренерским штабом нового стиля привел к потере идентичности. Удастся ли найти пропавший "Грааль" к первому матчу – будем следить с затаенным дыханием.

Тема Евро слишком обширна, чтобы охватить все аспекты подготовки к турниру в одном материале. Но в этом и есть прелесть футбола – в безграничности его вселенной. Уже завтра чемпионат Европы выходит на старт, и мы будем подробно освещать события на полях европейских стадионов. Оле!