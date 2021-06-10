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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Буффон отказался от перехода в футбольную "Барселону" Джанлуиджи Буффон в свои 43 года не только действующий вратарь, но и человек, который отказался от контракта в Барселоне, если верить испанской прессе. По сообщению,...

Джанлуиджи Буффон в свои 43 года не только действующий вратарь, но и человек, который отказался от контракта в Барселоне, если верить испанской прессе. По сообщению, Буффон отверг предложение каталонцев по той причине, что не хочет провести большую часть сезона на скамейке запасных и рассчитывает найти клуб, который сможет предоставить ему больше игрового времени. По итогам сезона в "Ювентусе" Буффон получил статус свободного агента.