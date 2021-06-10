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Женская сборная Беларуси по баскетболу в товарищеском матче уступила России

10.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Женская сборная Беларуси по баскетболу повторно уступила команде России в товарищеском матче. На этот раз соперницы были сильнее - 65:56, и снова самой результативной у белорусок стала Мария Попова, она набрала 19 очков. Для подопечных Натальи Трофимовой это шестой поединок в рамках сбора в преддверии Евробаскета, в пяти встречах наша сборная уступила. Чемпионат Европы стартует уже 17 июня. В этот день мы встретимся в рамках группы A с испанками. 


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Женская сборная Беларуси по баскетболу повторно уступила команде России в товарищеском матче. На этот раз соперницы были сильнее - 65:56, и снова самой...
 
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