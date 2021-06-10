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Юниорская сборная Беларуси в групповых упражнениях на ЧЕ по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль
10.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Юниорская сборная в групповых упражнениях открыла счет белорусским медалям на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Наши девушки взошли на третью ступеньку пьедестала за композицию с пятью мячами. В олимпийском и самом престижном виде программы - многоборье - наши юниорки показали пятый результат. Грации отлично справились с выступлением с мячами, но не слишком успешно выполнили программу с лентами.
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Юниорская сборная Беларуси в групповых упражнениях на ЧЕ по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль
Юниорская сборная в групповых упражнениях открыла счет белорусским медалям на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Наши девушки...
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