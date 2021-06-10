Чемпионат Европы по футболу стартует завтра в Риме

Источник материала: БT

Главное спортивное событие Старого Света из-за пандемии с прошлого лета перенесли на этот год, но название Евро-2020 сохранили. Масштабный форум приурочен к 60-летию с момента первого чемпионата Европы и как следствие пройдет в необычном формате: игры первенства примут 11 городов 10-ти стран Европы. Финал состоится на легендарном Уэмбли в Лондоне.

Наша сборная, к сожалению, в решающую стадию турнира не пробилась, но погрузиться в атмосферу футбольного праздника можно будет и в Минске, причем в спортивном сердце столицы - в антураже стадиона "Динамо". Рассказывает Станислав Липский.

50 матчей, 31 соревновательный день, впервые 24 сборные сыграют в финальной стадии чемпионата Европы по футболу. Матчи пройдут в 11 городах от Баку до Лондона. Формат уникальный. Повод - 60-летие турнира.

В праздник игры номер 1 можно будет погрузиться и в нашей стране.

Мекка белорусского футбола - стадион "Динамо" - дарит уникальную возможность: с завтрашнего дня, находясь здесь, в самом центре спорткомплекса на газоне, можно будет следить за матчами чемпионата Европы в прямом эфире на мониторах стадиона. Такой фан-зоны футбольной в Беларуси еще никогда не было.

Организаторы завершают последние приготовления перед приемом гостей. Болельщики не только смогут купить угощения и пенный напитки, но и поучаствовать в активностях с аниматорами, а также сыграть в виртуальный футбол на консолях. Вход на стадион будет свободным.

Станислав Возняк, заместитель гендиректора Национального олимпийского стадиона "Динамо":

Всем болельщикам на самом поле будут предоставлены места. Вы можете спокойно сидеть на поле и смотреть футбол. Конечно же, хотелось бы, чтобы вы аккуратно относились к газону, тем более что 19 июня здесь будет матч "Динамо-Минск" - БАТЭ.

Этот день будет единственным выходным для фан-зоны во время чемпионата Европы. Призывом Европарламента лишить Белтелерадиокомпанию прав на трансляцию матчей турнира на стадионе "Динамо" шокированы.

Станислав Возняк, заместитель гендиректора Национального олимпийского стадиона "Динамо":

Та новость, которая приходит, я думаю, она не подтвердится. Мы все ждем футбола как на телевизоре, так и на стадионе. Так что это будет неправильно. Тем более спорт не должен касаться политики, спорт вне политики, это однозначно.

Организаторами фан-зоны, кроме стадиона, выступает Мингорисполком, Федерация футбола и Белтелерадиокомпания.

Павел Булацкий, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 5":

Очень круто, что футбол можно посмотреть в сердце футбольном, там, где играла сборная страны. А вообще к нам обращаются очень много баров, ресторанов. Мы заключаем договоры с ними, чтобы люди законно посмотрели футбол на "Беларусь 5".







Глава отдела телекомментаторов "Беларусь 5" Сергей Мацкевич уже распределил работу внутри коллектива - на матче-открытии работать будут Александр Цвечковский и Геннадий Соловей.

Сергей Мацкевич, завотделом телеканала "Беларусь 5":

9 комментаторов достаточно, чтобы разные голоса были каждый день, разные лица в студии. Отправляется в Рим Цвечковский и Соловей. Они будут комментировать игру Турция - Италия.

За кого болеть на турнире - здесь уже выбираете вы. Одним из оракулом чемпионата Европы уже выступила такса по кличке Р2Д2. Перед собакой дважды поставили две тарелки - с итальянской болоньезе и турецким кебабом. В первом случае выбор пал на кебаб, во втором - на макаронные изделия. Это значит такса предсказала ничью в матче-открытии. Сбудется ли прогноз, узнаем завтра в 22:00 в прямом эфире "Беларусь 5" . Не пропустите!





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