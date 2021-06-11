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Определен дизайн медалей ЧМ по хоккею, который пройдет в Финляндии

11.06.2021 12:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Дизайн медалей чемпионата мира по хоккею-2022 в Финляндии представлен на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

На конкурс было представлено 70 работ из Финляндии, Эстонии, Великобритании, Новой Зеландии, России, Беларуси, Канады, Словакии, Чехии, Индонезии и Италии.

Победила работа финна Паули Маронена, который решил объединить тему новой арены в Тампере и изображение хоккеиста.

© Photo : IIHF
Золотая медаль чемпионата мира по хоккею-2022 в Финляндии

"Уникальный дизайн медали и четкие отсылки к виду спорта сразу же привлекли внимание. Тема медали - стадион в Тампере, строительство которого будет завершено в декабре, и который станет главной ареной чемпионата мира по хоккею", - говорится в сообщении IIHF.

"Вместо обычной круглой формы медали я хотел сделать что-то более особенное, поэтому я создал восьмиугольную форму ", - говорит дизайнер Маронен.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года

Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Тампере и Хельсинки, в нем примут участие 16 команд. Будет сыграно 64 матча, каждая команда проведет по семь встреч в предварительном раунде.

Россия, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан и Италия сыграют свой предварительный раунд в Хельсинкской группе. Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь и Великобритания будут играть в Тампере.

Полуфиналы, финал и бронза пройдут в Тампере.

Это будет девятый чемпионат мира, который примет Финляндия.

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Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира по хоккею с шайбой, который будет 85-й по счету, пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Тампере и Хельсинки.
 
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