|
Определен дизайн медалей ЧМ по хоккею, который пройдет в Финляндии
11.06.2021 12:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Дизайн медалей чемпионата мира по хоккею-2022 в Финляндии представлен на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
На конкурс было представлено 70 работ из Финляндии, Эстонии, Великобритании, Новой Зеландии, России, Беларуси, Канады, Словакии, Чехии, Индонезии и Италии.
Победила работа финна Паули Маронена, который решил объединить тему новой арены в Тампере и изображение хоккеиста.
© Photo : IIHF
Золотая медаль чемпионата мира по хоккею-2022 в Финляндии
"Уникальный дизайн медали и четкие отсылки к виду спорта сразу же привлекли внимание. Тема медали - стадион в Тампере, строительство которого будет завершено в декабре, и который станет главной ареной чемпионата мира по хоккею", - говорится в сообщении IIHF.
"Вместо обычной круглой формы медали я хотел сделать что-то более особенное, поэтому я создал восьмиугольную форму ", - говорит дизайнер Маронен.
Чемпионат мира по хоккею 2022 года
Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Тампере и Хельсинки, в нем
Россия, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан и Италия сыграют свой предварительный раунд в Хельсинкской группе. Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь и Великобритания будут играть в Тампере.
Полуфиналы, финал и бронза пройдут в Тампере.
Это будет девятый чемпионат мира, который примет Финляндия.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира по хоккею с шайбой, который будет 85-й по счету, пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Тампере и Хельсинки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)