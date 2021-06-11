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Футбольная деревня для болельщиков Евро-2020 открылась в Петербурге
11.06.2021 14:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Парк футбола, где можно смотреть трансляции матчей ЕВРО-2020, начал работать в Санкт-Петербурге.
Посетители могут попасть внутрь только после того, как на входе им измерят температуру и тщательно досмотрят. Внутри зоны находиться можно исключительно в масках.
В фан-зоне обещают развлечения для всей семьи: футбол на мини-поле, беспроигрышную лотерею, фотографии с ростовыми куклами, которые изображают футболистов
В футбольной деревне организован фуд-корт с едой и напитками. Пиво наливают в пластиковые стаканы, а закуски предлагают в одноразовой посуде.
Медиагруппа "Россия сегодня" – официальный оператор городского пресс-центра чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Городской пресс-центр – совместный проект оргкомитета Евро-2020 и комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.
Чемпионат Европы по футболу
16-й чемпионат Европы по футболу состоится 11 июня – 11 июля 2021 года в одиннадцати городах континента.
Изначально он был приурочен к 60-летию первого турнира, однако помешала пандемия: в УЕФА приняли решение перенести континентальное первенство с 2020-го на 2021-й год. Но официальное название турнира сохранилось - Евро-2020.
Зрители на матчи турнира будут допущены, однако на большинстве игр, включая полуфиналы и финал, заполняемость трибун составит не более 50 %.
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Площадка на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге станет главной фан-зоной города на период чемпионата Европы по футболу.
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