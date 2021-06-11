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Футбольная деревня для болельщиков Евро-2020 открылась в Петербурге

11.06.2021 14:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Парк футбола, где можно смотреть трансляции матчей ЕВРО-2020, начал работать в Санкт-Петербурге.

Посетители могут попасть внутрь только после того, как на входе им измерят температуру и тщательно досмотрят. Внутри зоны находиться можно исключительно в масках.

В фан-зоне обещают развлечения для всей семьи: футбол на мини-поле, беспроигрышную лотерею, фотографии с ростовыми куклами, которые изображают футболистов стран-участниц турнира.

В футбольной деревне организован фуд-корт с едой и напитками. Пиво наливают в пластиковые стаканы, а закуски предлагают в одноразовой посуде.

>>>>Чемпионат Европы по футболу – 2020: расписание матчей

Медиагруппа "Россия сегодня" – официальный оператор городского пресс-центра чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Городской пресс-центр – совместный проект оргкомитета Евро-2020 и комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга. 

 

Чемпионат Европы по футболу

16-й чемпионат Европы по футболу состоится 11 июня – 11 июля 2021 года в одиннадцати городах континента.

Изначально он был приурочен к 60-летию первого турнира, однако помешала пандемия: в УЕФА приняли решение перенести континентальное первенство с 2020-го на 2021-й год. Но официальное название турнира сохранилось - Евро-2020.

Зрители на матчи турнира будут допущены, однако на большинстве игр, включая полуфиналы и финал, заполняемость трибун составит не более 50 %.

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Теги: Минск
 
 
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Площадка на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге станет главной фан-зоной города на период чемпионата Европы по футболу.
 
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