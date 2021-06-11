Итальянцы обыграли Турцию в первом матче Евро-2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Футболисты сборной Италии одержали победу над командой Турции на старте чемпионата Европы по футболу, сообщает Sputnik.

Матч открытия Евро-2020 Турция - Италия (группа А) состоялся в пятницу, 11 июня, в Риме на "Стадио Олимпико". Встреча завершилась уверенной победой итальянцев со счетом 3:0.

Автором первого гола чемпионата Европы года стал футболист сборной Турции Мерих Демирал, срезавший мяч в свои ворота (53-я минута). Дальше уже забивали футболисты итальянской команды: Чиро Иммобиле (66-я) и Лоренцо Инсинье (79-я).

К слову, турки ни разу в истории не обыгрывали итальянцев. Счет в противостоянии теперь 8:0. Трижды они играли вничью.

В субботу, 12 июня, континентальное первенство продолжится тремя матчами:

Уэальс - Швейцария (группа А, начало 16:00)

Дания - Финляндия (группа В, начало 19:00)

Бельгия - Россия (группа В, начало 22:00)

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