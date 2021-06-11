ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Итальянцы обыграли Турцию в первом матче Евро-2020

12.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Футболисты сборной Италии одержали победу над командой Турции на старте чемпионата Европы по футболу, сообщает Sputnik. 

Матч открытия Евро-2020 Турция - Италия (группа А) состоялся в пятницу, 11 июня, в Риме на "Стадио Олимпико". Встреча завершилась уверенной победой итальянцев со счетом 3:0. 

Автором первого гола чемпионата Европы года стал футболист сборной Турции Мерих Демирал, срезавший мяч в свои ворота (53-я минута). Дальше уже забивали футболисты итальянской команды: Чиро Иммобиле (66-я) и Лоренцо Инсинье (79-я). 

К слову, турки ни разу в истории не обыгрывали итальянцев. Счет в противостоянии теперь 8:0. Трижды они играли вничью.

В субботу, 12 июня, континентальное первенство продолжится тремя матчами:

  • Уэальс - Швейцария (группа А, начало 16:00)
  • Дания - Финляндия (группа В, начало 19:00)
  • Бельгия - Россия (группа В, начало 22:00)

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые на чемпионате Европы по футболу первый гол турнира был забит в свои ворота - отличился турок Мерих Демирал.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Левандовский готов уйти из "Баварии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by