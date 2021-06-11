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Итальянцы обыграли Турцию в первом матче Евро-2020
12.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Футболисты сборной Италии одержали победу над командой Турции на старте чемпионата Европы по футболу, сообщает Sputnik.
Матч открытия Евро-2020 Турция - Италия (группа А) состоялся в пятницу, 11 июня, в Риме на "Стадио Олимпико". Встреча завершилась уверенной победой итальянцев со счетом 3:0.
Автором первого гола чемпионата Европы года стал футболист сборной Турции Мерих Демирал, срезавший мяч в свои ворота (53-я минута). Дальше уже забивали футболисты итальянской команды: Чиро Иммобиле (66-я) и Лоренцо Инсинье (79-я).
К слову, турки ни разу в истории не обыгрывали итальянцев. Счет в противостоянии теперь 8:0. Трижды они играли вничью.
В субботу, 12 июня, континентальное первенство продолжится тремя матчами:
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Впервые на чемпионате Европы по футболу первый гол турнира был забит в свои ворота - отличился турок Мерих Демирал.
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