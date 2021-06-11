"Манчестер Сити" приготовил для Кейна пятилетний контракт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" приготовил для форварда сборной Англии Гарри Кейна пятилетний контракт, пишет в своем Twitter журналист Николо Скира.

27-летний футболист в мае заявил о желании покинуть лондонский "Тоттенхэм". Кейн намекнул, что хочет продолжить карьеру в "Ман Сити". Контракт нападающего со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, руководство "горожан" готово предложить Кейну контракт до 2026 года с зарплатой 16 миллионов евро в год. "Тоттенхэм" хочет получить за игрока не менее 160 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кейн забил за "Тоттенхэм" 33 мяча и отдал 17 результативных передач в 49 матчах.

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