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"Манчестер Сити" приготовил для Кейна пятилетний контракт

12.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" приготовил для форварда сборной Англии Гарри Кейна пятилетний контракт, пишет в своем Twitter журналист Николо Скира.

27-летний футболист в мае заявил о желании покинуть лондонский "Тоттенхэм". Кейн намекнул, что хочет продолжить карьеру в "Ман Сити". Контракт нападающего со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, руководство "горожан" готово предложить Кейну контракт до 2026 года с зарплатой 16 миллионов евро в год. "Тоттенхэм" хочет получить за игрока не менее 160 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кейн забил за "Тоттенхэм" 33 мяча и отдал 17 результативных передач в 49 матчах. 

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Теги: Минск
 
 
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Лондонский "Тоттенхэм" хочет выручить от продажи 27-летнего англичанина не менее 160 миллионов евро.
 
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