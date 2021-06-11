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"Манчестер Сити" приготовил для Кейна пятилетний контракт
12.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" приготовил для форварда сборной Англии Гарри Кейна пятилетний контракт, пишет в своем
27-летний футболист в мае заявил о желании покинуть лондонский "Тоттенхэм". Кейн намекнул, что хочет продолжить карьеру в "Ман Сити". Контракт нападающего со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года.
По информации источника, руководство "горожан" готово предложить Кейну контракт до 2026 года с зарплатой 16 миллионов евро в год. "Тоттенхэм" хочет получить за игрока не менее 160 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кейн забил за "Тоттенхэм" 33 мяча и отдал 17 результативных передач в 49 матчах.
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Лондонский "Тоттенхэм" хочет выручить от продажи 27-летнего англичанина не менее 160 миллионов евро.
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