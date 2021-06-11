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Ибрагимович рискует пропустить несколько месяцев из-за операции
12.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Форвард сборной Швеции и итальянского "Милана" Златан Ибрагимович может перенести операцию, из-за которой будет вынужден пропустить несколько месяцев, пишет La Gazzetta Dello Sport.
39-летний Ибрагимович получил травму колена в матче чемпионата Италии против "Ювентуса" (3:0) 9 мая. Медперсонал "Милана" внимательно следит за здоровьем игрока. По прогнозам лечение футболиста должно закончиться в конце июня.
Однако, по информации СМИ, лечение Ибрагимовича проходит не так, как предполагалось изначально. Не исключено, что клуб примет решение о продолжении консервативной терапии еще на две недели или об операции.
Если шведу потребуется хирургическое вмешательство, то он будет вынужден пропустить несколько месяцев.
В завершившемся сезоне Ибрагимович провел за 27 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.
Из-за травмы он пропустит Евро-2020.
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37-летнему шведу грозит хирургическое вмешательство, если не будет никакого улучшения в течение этого месяца.
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