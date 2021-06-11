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УЕФА попросил украинцев на Евро прикрыть националистский слоган
12.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. УЕФА попросил украинцев на Евро-2020 прикрыть надпись на футболках сборной "Героям слава!", сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.
На форму сборной Украины по футболу, с которой команда выступит на Евро-2020, нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!". На майках также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.
"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире", - приводит
Что касается лозунга "Слава Украине!", то УЕФА посчитала его как неполитическую фразу общенационального значения.
Ранее
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко после этого в срочном порядке отправился в Рим на переговоры. После чего заявил о достижении договоренности с УЕФА, назвав ее "победным компромиссом". Утром в пятницу УАФ оперативно провел заседание исполкома, на котором утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также футбольные символы Украины.
Комментируя форму украинской сборной на Евро-2020, Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что сохраняет нейтралитет в политических вопросах. В организации подчеркнули, что вопрос по форме на матчи чемпионата Европы находится в ведении УЕФА.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел анализ конкретного сочетания двух лозунгов и принял решение.
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