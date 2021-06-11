УЕФА попросил украинцев на Евро прикрыть националистский слоган

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. УЕФА попросил украинцев на Евро-2020 прикрыть надпись на футболках сборной "Героям слава!", сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

На форму сборной Украины по футболу, с которой команда выступит на Евро-2020, нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!". На майках также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.

"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы УЕФА.

Что касается лозунга "Слава Украине!", то УЕФА посчитала его как неполитическую фразу общенационального значения.

Ранее УЕФА проверил сочетание этих двух лозунгов и пришел к выводу , что это явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. "Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки ("Героям слава!" - Sputnik) должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА", - говорилось в сообщении.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко после этого в срочном порядке отправился в Рим на переговоры. После чего заявил о достижении договоренности с УЕФА, назвав ее "победным компромиссом". Утром в пятницу УАФ оперативно провел заседание исполкома, на котором утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также футбольные символы Украины.

Комментируя форму украинской сборной на Евро-2020, Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что сохраняет нейтралитет в политических вопросах. В организации подчеркнули, что вопрос по форме на матчи чемпионата Европы находится в ведении УЕФА.

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