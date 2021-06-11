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Глава УЕФА назвал футбол источником национальной идентичности

12.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обратился к болельщикам перед стартом чемпионата Европы-2020.

Сегодня состоится матч открытия Евро-2020 между сборными Турции и Италии. Игра пройдет в Риме.

"Футбол национальных команд занимает особое место в европейском спорте. Это жизненно важный источник национальной идентичности и организующий фактор, потому что он объединяет болельщиков страны в поддержку своей национальной сборной", - приводит слова Чеферина сайт УЕФА.

Глава Союза отметил, что футболисты говорят о гордости, которую они испытывают, надевая футболку своей национальной команды, и о том, как приносить безмерную радость своим соотечественникам, когда команда добивается успеха.

Чеферин обратил внимание, что континентальное первенство проходит на год позже из-за пандемии. Напомним, Евро-2020 должен был пройти в прошло году.

"Дух единства и солидарности показывает, чего можно достичь, если футбол действует для общего блага", - добавил Чеферин.

Он выразил уверенность, что матчи ЧЕ оставят после себя "массу прекрасных моментов, которые навсегда запомнятся любителям красивой игры". "Евро-2020 станет достойным праздником в честь 60-летия чемпионата Европы по футболу. Наслаждайтесь Евро - и пусть победит сильнейший", - заключил Чеферин.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу, континентальное первенство пройдет в 11 городах Старого Света.
 
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