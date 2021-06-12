Три матча в трех городах сегодня на ЧЕ - 2020

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Большой футбольный праздник продолжается! Три матча в трех городах Старого Света ждет болельщиков во второй день чемпионата Европы. Насыщенная программа начнется в 16:00 в Баку встречей в группе А между сборными Уэльса и Швейцарии.

В 19:00 внимание поклонников игры номер один перемещается в Копенгаген, где местная команда Дании проведет матч против Финляндии, это уже квартет B. Центральное же противостояние в вечерней программе: в Санкт-Петербурге Россия сыграет с лидером мирового рейтинга - Бельгией. Все встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5" . Напомним, что на столичном "Динамо" оборудована фан-зона, где также можно увидеть матчи Евро-2020, вход бесплатный, но желающим нужно предварительно зарегистрироваться на сайте стадиона.