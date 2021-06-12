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Илья Ивашко с победы стартовал на турнире в Германии
12.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Илья Ивашко успешно преодолел первый круг квалификации теннисного травяного турнира в Германии. Белорус в двух сетах 6:1, 6:3 переиграл 222-ю ракетку мира японца Тацумо Ито. Поединок продолжался всего 55 минут. Выступает в квалификации и еще один наш теннисист. Егор Герасимов - первая ракетка Беларуси - стартует сегодня матчем против словака Лукаша Лацко.
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Илья Ивашко успешно преодолел первый круг квалификации теннисного травяного турнира в Германии. Белорус в двух сетах 6:1, 6:3 переиграл 222-ю ракетку мира японца...
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