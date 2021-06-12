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Ушел из жизни легендарный конькобежец Игорь Железовский
12.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Печальные новости пришли сегодня из мира спорта. На 59-м году жизни скончался шестикратный чемпион планеты по конькобежному спорту Игорь Железовский. Уроженец Орши был одним из сильнейших в мире спринтеров в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари и серебряная награда Игр в Лиллехаммере на дистанции тысяча метров. Отметим, та награда стала одной из первых в истории суверенной Беларуси.
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Печальные новости пришли сегодня из мира спорта. На 59-м году жизни скончался шестикратный чемпион планеты по конькобежному спорту Игорь Железовский. Уроженец Орши...
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