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Евро-2020: Швейцария и Уэльс сыграли вничью
12.06.2021 18:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью в матче группового раунда чемпионата Европы по футболу, сообщает Sputnik.
Встреча группы A состоялась в субботу, 12 июня, в Баку. Победитель выявлен не был, итоговый счет 1:1. У швейцарцев отличился Брель Эмболо (49-я минута), у сборной Уэльса забил Киффер Мур (74-я).
Швейцарская команда могла победить во встрече. На 85-й минуте мяч в ворота валлийцев первым отправил Марио Гавранович, но гол был отменен из-за офсайда благодаря вмешательству системы видеоассистента рефери (VAR). Впервые на чемпионате Европы взятие ворот не было засчитано после использования VAR.
В группе с тремя очками лидируют итальянцы, у сборных Уэльса и Швейцарии по одному очку, на последнем месте - сборная Турции (0).
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На 85-й минуте швейцарцы забили гол, который после использования VAR был отменен. Система была впервые задействована на ЧЕ.
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