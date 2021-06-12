Евро-2020: Швейцария и Уэльс сыграли вничью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью в матче группового раунда чемпионата Европы по футболу, сообщает Sputnik.

Встреча группы A состоялась в субботу, 12 июня, в Баку. Победитель выявлен не был, итоговый счет 1:1. У швейцарцев отличился Брель Эмболо (49-я минута), у сборной Уэльса забил Киффер Мур (74-я).

Швейцарская команда могла победить во встрече. На 85-й минуте мяч в ворота валлийцев первым отправил Марио Гавранович, но гол был отменен из-за офсайда благодаря вмешательству системы видеоассистента рефери (VAR). Впервые на чемпионате Европы взятие ворот не было засчитано после использования VAR.

В группе с тремя очками лидируют итальянцы, у сборных Уэльса и Швейцарии по одному очку, на последнем месте - сборная Турции (0).

Читайте также: