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Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ

13.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять, что потенциально может покинуть команду, сообщает France Football.

СМИ в последнее время часто пишут о том, что 22-летний футболист может сменить клубную прописку этим летом. В ответ на слухи президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не намерен рассматривать продажу Мбаппе. В свою очередь, сам француз ранее говорил о том, что примет решение о своем будущем после Евро-2020.

"Я должен принять правильное решение, что сложно, но мне нужно подумать. Я в ПСЖ, где мне нравится быть, и я чувствую себя хорошо, но не знаю, лучше ли это для меня", - сказал Мбаппе.

"У меня до сих пор нет точного ответа", — добавил футболист.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 47 матчах, в которых забил 42 мяча и отдал 11 голевых пасов.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее 22-летний футболист говорил о том, что после чемпионата Европы примет решение о своем будущем.
 
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