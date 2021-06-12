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Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ
13.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять, что потенциально может покинуть команду, сообщает France Football.
СМИ в последнее время часто пишут о том, что 22-летний футболист может сменить клубную прописку этим летом. В ответ на слухи президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не намерен рассматривать продажу Мбаппе. В свою очередь, сам француз ранее говорил о том, что примет решение о своем будущем после Евро-2020.
"Я должен принять правильное решение, что сложно, но мне нужно подумать. Я в ПСЖ, где мне нравится быть, и я чувствую себя хорошо, но не знаю, лучше ли это для меня", - сказал Мбаппе.
"У меня до сих пор нет точного ответа", — добавил футболист.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 47 матчах, в которых забил 42 мяча и отдал 11 голевых пасов.
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Ранее 22-летний футболист говорил о том, что после чемпионата Европы примет решение о своем будущем.
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