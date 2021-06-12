Официально: матч Дания - Финляндия решено не переносить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Матч группового раунда чемпионата Европы Дания - Финляндия продолжится в субботу, говорится в сообщении Датского футбольного союза.

Поединок группы В начался в 19:00 в Копенгагене. За несколько минут до конца первого тайма полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон, потеряв сознание . В течение 15 минут врачи проводили реанимационные действия, после чего футболиста увезли за пределы поля. Следом ушли игроки обеих команд.

"Кристиан Эриксен находится в сознании, его состояние остается стабильным. Матч против сборной Финляндии возобновится в 21:30 (по минскому времени)", - говорится в сообщении Датского футбольного союза.

В УЕФА уточнили, что сборные доиграют четыре минуты первого тайма и после пятиминутного перерыва начнут второй тайм.

Напомним, поединок был прерван при счете 0:0.