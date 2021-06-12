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Официально: матч Дания - Финляндия решено не переносить

13.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Матч группового раунда чемпионата Европы Дания - Финляндия продолжится в субботу, говорится в сообщении Датского футбольного союза.

Поединок группы В начался в 19:00 в Копенгагене. За несколько минут до конца первого тайма полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон, потеряв сознание. В течение 15 минут врачи проводили реанимационные действия, после чего футболиста увезли за пределы поля. Следом ушли игроки обеих команд.

"Кристиан Эриксен находится в сознании, его состояние остается стабильным. Матч против сборной Финляндии возобновится в 21:30 (по минскому времени)", - говорится в сообщении Датского футбольного союза.

В УЕФА уточнили, что сборные доиграют четыре минуты первого тайма и после пятиминутного перерыва начнут второй тайм.

Напомним, поединок был прерван при счете 0:0. 

 
Теги: Минск
 
 
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Игра была прервана после того, как хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, врачи оказывали игроку первую помощь, включая непрямой массаж сердца....
 
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Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча
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