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Официально: матч Дания - Финляндия решено не переносить
13.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Матч группового раунда чемпионата Европы Дания - Финляндия продолжится в субботу, говорится в сообщении Датского футбольного союза.
Поединок группы В начался в 19:00 в Копенгагене. За несколько минут до конца первого тайма полузащитник сборной Дании
"Кристиан Эриксен находится в сознании, его состояние остается стабильным. Матч против сборной Финляндии возобновится в 21:30 (по минскому времени)", - говорится в сообщении Датского футбольного союза.
В УЕФА уточнили, что сборные доиграют четыре минуты первого тайма и после пятиминутного перерыва начнут второй тайм.
Напомним, поединок был прерван при счете 0:0.
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