Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Врачи оказывают реанимационную помощь футболисту сборной Дании Кристиану Эриксону, который потерял сознание во время матча, сообщает Sputnik.

© REUTERS / JONATHAN NACKSTRAND Эриксен потерял сознание в конце первого тайма

Сегодня в Копенгаген принимает матч группового раунда чемпионата Европы по футболу Дания - Финляндия. В концовке первого тайма встречи полузащитник хозяев Кристиан Эриксен упал на газон без сознания. На видео повтора момента видно, что партнер по команде выбросил Эриксену мяч из аута, после чего игрок упал.

© REUTERS / FRIEDEMANN VOGEL На протяжении нескольких минут бригада медиков проводила реанимационные действия

© REUTERS / FRIEDEMANN VOGEL Футболисты сборной Финляндии

К футболисту сразу же направились врачи. Медики пытались реанимировать Эриксена, делая ему непрямой массаж сердца. Спустя некоторое время врачи растянули ширму и, прикрывая игрока, вынесли его за пределы поля в окружении команды.

© REUTERS / JONATHAN NACKSTRAND После оказания неотложной помощи футболиста увезли за пределы поля

© REUTERS / FRIEDEMANN VOGEL Футболисты сборной Дании покинули поле вместе со своим партнерам

Футболисты сборной Финляндии следом покинули поле. Матч был приостановлен при счете 0:0.

"Матч Евро-2020 в Копенгагене приостановлен из-за оказания неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении УЕФА в Twitter.

© REUTERS / JONATHAN NACKSTRAND Партнеры по команде успокаивают супругу Эриксена

© REUTERS / JONATHAN NACKSTRAND Болельщики сборной Дании

В сети появилось видео, как скорая вывозит футболиста со стадиона. Официальной информации о состоянии 29-летнего датчанина пока нет.

Вместе с тем, СМИ пишут, что когда Эриксена уносили с поля, футболист поднял руку. После того как футболиста доставили в больницу в УЕФА сообщили о его состоянии."Игрок был доставлен в госпиталь, его состояние стабилизировалось", - говорится в сообщении.

© AFP 2021 / FRIEDEMANN VOGEL Кристиан Эриксен покидает поле в сознании

Тем временем Датская федерация футбола сообщила, что Эриксен в сознании. Футболисту предстоит пройти дополнительное медобследование.

Футбольные клубы Старого Света выразили поддержку футболисту сборной Дании, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Поединок Дания - Финляндия было решено не переносить - матч будет доигран в субботу.

Эриксен является игроком итальянского "Интера", в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

В составе сборной Дании Эриксен провел 108 матчей и забил 36 мячей.