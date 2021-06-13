|
Плюс две медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике
13.06.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Белоруски распечатали медальную копилку чемпионата Европы по художественной гимнастике. Новости последних минут: в копилке белорусской сборной как минимум две награды. Анастасия Салос стала третьей в упражнении с обручем, а Алина Горносько взяла бронзу континентального форума за композицию с мячом. Напомним, соревнования продолжаются, следить за выступлениями лучших гимнасток Старого Света можно из прямой трансляции на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски распечатали медальную копилку чемпионата Европы по художественной гимнастике. Новости последних минут: в копилке белорусской сборной как минимум две...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)