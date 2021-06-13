Плюс две медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике

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Белоруски распечатали медальную копилку чемпионата Европы по художественной гимнастике. Новости последних минут: в копилке белорусской сборной как минимум две награды. Анастасия Салос стала третьей в упражнении с обручем, а Алина Горносько взяла бронзу континентального форума за композицию с мячом. Напомним, соревнования продолжаются, следить за выступлениями лучших гимнасток Старого Света можно из прямой трансляции на "Беларусь 5" , которая начнется в 12:55.