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Болгарская Варна принимает чемпионат Европы по художественной гимнастике

13.06.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Это заключительный старт перед Олимпийскими играми для граций. Накануне состоялись соревнования в многоборье. В групповых упражнениях белоруски остановились в шаге от пьедестала, а в индивидуальных соревнованиях Анастасия Салос стала 5-й, на строчку ниже Алина Горносько. Сегодня они будут бороться за награды в отдельных видах. Прямая трансляция личных выступлений начнется на "Беларусь 5" в 10 часов, а в 13:00 стартуют наши групповички.

 
 
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Это заключительный старт перед Олимпийскими играми для граций. Накануне состоялись соревнования в многоборье. В групповых упражнениях белоруски остановились в...
 
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