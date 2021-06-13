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Болгарская Варна принимает чемпионат Европы по художественной гимнастике
13.06.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Это заключительный старт перед Олимпийскими играми для граций. Накануне состоялись соревнования в многоборье. В групповых упражнениях белоруски остановились в шаге от пьедестала, а в индивидуальных соревнованиях Анастасия Салос стала 5-й, на строчку ниже Алина Горносько. Сегодня они будут бороться за награды в отдельных видах. Прямая трансляция личных выступлений начнется на
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Это заключительный старт перед Олимпийскими играми для граций. Накануне состоялись соревнования в многоборье. В групповых упражнениях белоруски остановились в...
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