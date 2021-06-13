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Три города Старого Света сегодня готовятся принять матчи Евро-2020

13.06.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Пожалуй, центральный поединок игрового дня пройдет на лондонском Уэмбли, где встретятся сборные Англии и Хорватии. Насыщенный день для поклонников игры номер один начнется именно с этого противостояния в группе D в 16:00. А в 19:00 переместимся в Бухарест, где в квартете S сыграют команды Австрии и Северной Македонии.

Яркая встреча ожидается и в вечерней программе. В 22:00 прозвучит стартовый свисток в матче между Нидерландами и Украиной. Он пройдет в Амстердаме. Все игры в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Напомним, что на столичном "Динамо" оборудована специальная фан-зона, где можно наслаждаться матчами Евро с большого экрана и расположиться прямо на газоне легендарной арены. Вход бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте стадиона.

 
 
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Пожалуй, центральный поединок игрового дня пройдет на лондонском Уэмбли, где встретятся сборные Англии и Хорватии. Насыщенный день для поклонников игры номер один...
 
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