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Футбольный союз Дании рассказал о состоянии Эриксена

13.06.2021 15:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн - Sputnik. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен находится в больнице после того, как накануне во время матча с командой Финляндии потерял сознание, об этом сообщил пресс-служба Датского футбольного союза (​DBU) на своей страничке в соцсети Twitter.

В настоящее время медики проводят обследование спортсмена.

По данным пресс-службы, кризисное состояние и приступ миновали. Утром в воскресенье футболист чувствовал себя лучше и передал привет своей сборной.

"Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, он передал свои наилучшие пожелания команде. Его состояние остается стабильным, но он по-прежнему находится в больнице для дальнейшего обследования", — рассказали в футбольном союзе.

Там отметили, что после инцидента с Эриксеном другим членам команды оказали кризисную психологическую поддержку, они "будут продолжать биться на турнире друг за друга дальше после вчерашнего инцидента".

Напомним, что в субботу матч между сборными Финляндии и Дании отметился трагическими инцидентом - на 43-й минуте матча Евро-2020 полузащитник датской сборной 29-летний Эриксен потерял сознание и упал прямо на поле.

Подоспевшие медики пытались привести в чувство игрока, оказав ему необходимую первую помощь, в том числе - непрямой массаж сердца. Затем датчанина увезли на каталке в подтрибунное помещение, после чего доставили в больницу. Позднее УЕФА сообщил, что игрок в сознании и находится в клинике, его состояние стабильно. 

Эриксен позвонил своим партнерам по сборной из больницы и попросил доиграть поединок. Игру возобновили, сборная Дании в итоге проиграла финнам со счетом 1:0. 

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Теги: Минск
 
 
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Футболист датской команды Кристиан Эриксен внезапно упал во время матча Евро-2020 прямо на поле и потерял сознание.
 
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