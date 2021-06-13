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"Строитель" выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве
13.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Реванш состоялся. Брестский "Строитель" в упорной борьбе выиграл у "Минска" в Кубке Беларуси по хоккею на траве среди мужчин. Основное время решающего матча завершилось с ничейным счетом 3:3, исход поединка определялся в серии послематчевых буллитов. Напомним, "Минск" в упорной борьбе вырвал у "Строителя" титул чемпионов Беларуси.
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Реванш состоялся. Брестский "Строитель" в упорной борьбе выиграл у "Минска" в Кубке Беларуси по хоккею на траве среди мужчин. Основное время решающего матча...
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