Источник материала: БT

Сегодня станет известен победитель мужского одиночного разряда "Ролан Гаррос". В борьбе за титул сойдутся Новак Джокович и Стефанос Циципас. В очном противостоянии с греком сербский теннисист выиграл 5 поединков из 8. 3 из них были сыграны на грунте, в том числе и "Ролан Гаррос" предыдущего года.