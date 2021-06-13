|
Сегодня определится победитель мужского одиночного разряда "Ролан Гаррос"
13.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сегодня станет известен победитель мужского одиночного разряда "Ролан Гаррос". В борьбе за титул сойдутся Новак Джокович и Стефанос Циципас. В очном противостоянии с греком сербский теннисист выиграл 5 поединков из 8. 3 из них были сыграны на грунте, в том числе и "Ролан Гаррос" предыдущего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня станет известен победитель мужского одиночного разряда "Ролан Гаррос". В борьбе за титул сойдутся Новак Джокович и Стефанос Циципас. В очном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)