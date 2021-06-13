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Сегодня определится победитель мужского одиночного разряда "Ролан Гаррос"

13.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня станет известен победитель мужского одиночного разряда "Ролан Гаррос". В борьбе за титул сойдутся Новак Джокович и Стефанос Циципас. В очном противостоянии с греком сербский теннисист выиграл 5 поединков из 8. 3 из них были сыграны на грунте, в том числе и "Ролан Гаррос" предыдущего года.

 
 
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Сегодня станет известен победитель мужского одиночного разряда "Ролан Гаррос". В борьбе за титул сойдутся Новак Джокович и Стефанос Циципас. В очном...
 
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