Илья Ивашко вышел в решающий раунд квалификации турнира в Галле

Источник материала: БT

Илья Ивашко вышел в решающий раунд квалификации травяного теннисного турнира в немецком Галле. Белорус, который занимает в мировом рейтинге 96-й номер, разобрался со 101-й ракеткой мира - австралийцем Джеймсом Даквортом. Проиграв в первом сете 2:6, во второй партии Ивашко сумел переломить ход матча 6:4, а после выиграл и третий сет со счетом 6:0.