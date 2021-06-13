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Илья Ивашко вышел в решающий раунд квалификации турнира в Галле

13.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Илья Ивашко вышел в решающий раунд квалификации травяного теннисного турнира в немецком Галле. Белорус, который занимает в мировом рейтинге 96-й номер, разобрался со 101-й ракеткой мира - австралийцем Джеймсом Даквортом. Проиграв в первом сете 2:6, во второй партии Ивашко сумел переломить ход матча 6:4, а после выиграл и третий сет со счетом 6:0.

 
 
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Илья Ивашко вышел в решающий раунд квалификации травяного теннисного турнира в немецком Галле. Белорус, который занимает в мировом рейтинге 96-й номер, разобрался...
 
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