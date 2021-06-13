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Успех белорусок на чемпионате Европы по художественной гимнастике

13.06.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

По настоящему богатым на медальный урожай выдался для наших гимнасток заключительный день чемпионата Европы, который принимала болгарская Варна. После серебра в командном зачете, завоеванном накануне, наши девушки сегодня выиграли 4 медали в личном зачете. Анастасия Салос дважды поднималась на третью ступень пьедестала почета за упражнения с обручем и булавами. Алина Горносько сначала выиграла бронзу за композицию с мячом, а после взяла и серебро за упражнение с лентой.

Напомним, континентальный форум стал заключительной соревновательной проверкой сил перед Олимпийскими играми в Токио, где белорусские спортсменки, безусловно, будут одними из претенденток на награды.


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По настоящему богатым на медальный урожай выдался для наших гимнасток заключительный день чемпионата Европы, который принимала болгарская Варна. После серебра в...
 
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