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Сборная Англии победила Хорватию на ЧЕ по футболу
13.06.2021 19:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Футбольная сборная Англии обыграла команду Хорватии в первом матче на проходящем в эти дни чемпионате Европы.
Встреча членов группы D в английской столице завершилась с минимальным с счетом 1:0 в пользу британцев. Победу команде Англии принес гол Рахима Стерлинга, который отличился на 57-й минуте.
В пятницу 18 июня хорваты будут встречаться с чехами, а британцы – с шотландцами.
Сейчас в группе D сбоная Англии с тремя очками занимает первое место, хорваты после поражения опустились на 4-е, Чехия и Шотландия еще на ЧЕ не играли, поэтому не имеют набранных баллов.
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Сейчас в группе D сбоная Англии с тремя очками занимает первое место, хорваты после поражения опустились на 4-е.
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