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Сборная Англии победила Хорватию на ЧЕ по футболу

13.06.2021 19:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Футбольная сборная Англии обыграла команду Хорватии в первом матче на проходящем в эти дни чемпионате Европы.

Встреча членов группы D в английской столице завершилась с минимальным с счетом 1:0 в пользу британцев. Победу команде Англии принес гол Рахима Стерлинга, который отличился на 57-й минуте.

В пятницу 18 июня хорваты будут встречаться с чехами, а британцы – с шотландцами.

Сейчас в группе D сбоная Англии с тремя очками занимает первое место, хорваты после поражения опустились на 4-е, Чехия и Шотландия еще на ЧЕ не играли, поэтому не имеют набранных баллов.

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Теги: Минск
 
 
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Сейчас в группе D сбоная Англии с тремя очками занимает первое место, хорваты после поражения опустились на 4-е.
 
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