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Российский боксер Поветкин объявил о завершении карьеры

13.06.2021 19:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Известный Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры, передает Sputnik.

© Sputnik / Павел Лисицын
Поветкин прокомментировал слухи о завершении карьеры

Спортсмен является бывшим временным чемпионом по версии Всемирного боксерского совета и экс-чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе.

В марте текущего года 41-летний атлет техническим нокаутом проиграл англичанину Диллиану Уайту, потеряв пояс временного чемпиона WBC. После этого в промоутерской компании, представляющей интересы россиянина, сообщили, что будут уговаривать его завершить спортивную карьеру.

"Годы свое берут, решил завершить карьеру. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается", – сказал журналистам Поветкин.

В активе спортсмена на профессиональном ринге 36 викторий и всего три поражения. Поветкин – олимпийский чемпион 2004 года, он дважды выходил на ринг с чемпионами мира, но уступал: в 2013-м – украинцу Владимиру Кличко, а в 2018-м – британцу Энтони Джошуа.

 
Теги: Минск
 
 
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В активе известного российского спортсмена на профессиональном ринге 36 викторий и всего три поражения.
 
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