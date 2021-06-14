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Сборная Беларуси завоевала олимпийскую лицензию в синхронном плавании
14.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сборная Беларуси на квалификационном турнире в Барселоне завоевывает олимпийскую лицензию в синхронном плавании. Дуэт Дарьи Кулагиной и Василины Хондошко набрал 176,65 балла и взял серебро на этапе Мировой серии. Пару тренируют Елена Светличная и Елена Воронова.
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Сборная Беларуси на квалификационном турнире в Барселоне завоевывает олимпийскую лицензию в синхронном плавании. Дуэт Дарьи Кулагиной и Василины Хондошко набрал...
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