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Чехия обыграла Шотландию в футбольном матче первого тура группового этапа Евро-2020
14.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Дубль Патрика Шика приносит сборной Чехии победу 2:0 над Шотландией в матче первого тура группового этапа. Помимо чехов, в квартете D три балла у команды Англии, накануне родоначальники футбола, напомним, одолели 1:0 хорватов. В эти минуты в борьбу вступили команды группы Е - Польша встречается со Словакией. Прямая трансляция на
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Дубль Патрика Шика приносит сборной Чехии победу 2:0 над Шотландией в матче первого тура группового этапа. Помимо чехов, в квартете D три балла у команды Англии,...
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