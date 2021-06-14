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Чехия обыграла Шотландию в футбольном матче первого тура группового этапа Евро-2020

14.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Дубль Патрика Шика приносит сборной Чехии победу 2:0 над Шотландией в матче первого тура группового этапа. Помимо чехов, в квартете D три балла у команды Англии, накануне родоначальники футбола, напомним, одолели 1:0 хорватов. В эти минуты в борьбу вступили команды группы Е - Польша встречается со Словакией. Прямая трансляция на "Беларусь 5", а в 22:00 начнется противостояние между Испанией и Швецией - также в эфире спортивного канала.


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Дубль Патрика Шика приносит сборной Чехии победу 2:0 над Шотландией в матче первого тура группового этапа. Помимо чехов, в квартете D три балла у команды Англии,...
 
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