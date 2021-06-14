Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Новый главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что хочет выиграть титул в юбилейный год, но сразу признал – задача непростая.

Витория официально возглавил "Спартак" в конце мая. Он сменил на этом посту немецкого тренера Доменико Тедеско, который заранее предупредил руководство о своем уходе.

"Я встал у руля "Спартака", можно сказать, авианосца. Но я не чувствую себя особенным. Я лишь очередной тренер "Спартака" и буду его главным болельщиком", – сказал Витория журналистам на своей первой пресс-конференции.

Также он прокомментировал вопрос, с кем бы хотел сыграть в квалификации Лиги чемпионов. По словам Витории, самое главное - максимально подготовиться к предстоящему матчу и выиграть его.

"Лига чемпионов – непростой турнир. Если бы он был простым, мы бы там каждый год играли. Мы будем готовиться день ото дня, от матча к матчу. Каждая игра важна. Я не любитель строить длинные сценарии", – заявил Витория.

И добавил, что хочет создать "Спартак", с которым будут все считаться и хорошо судить. И заверил: если увидит какую-то несправедливость, молчать не станет.

Руй Витория – португальский специалист, ему 51 год. В его послужном списке в основном португальские клубы, в том числе "Бенфика", "Пасуш де Ферейра" и "Витория".

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